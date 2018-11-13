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Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı fedakarlık hastanelik olmasına sebep oldu

Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, perşembe gününden bu yana maruz kaldığı yoğun gribal enfeksiyona rağmen Alanya maçında takımı yalnız bırakmadı ve sahaya çıktı.

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Maçtan sonra hayli bitkin görünen tecrübeli oyuncu, direkt soluğu hastanede aldı. Oyuncunun dün sabah saatlerinde anca kendine geldiği, ardından milli takım kampına katılmak üzere Riva'nın yolunu tuttuğu kaydedildi.

İSMAİL'İ AĞLATTILAR

Fenerbahçe'de Alanya maçında Şener'in sakatlanmasıyla oyuna giren İsmail Köybaşı, maçın sonlarına doğru taraftarın tepkisini çekmiş ve yuhalanmıştı. Yuhalamaya tepki gösteren İsmail, tüm takım taraftarı selamlarken direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Tecrübeli oyuncunun soyunma odasında gözyaşlarını tutamayarak ağladığı, kimseyle tek kelime etmeden stattan ayrıldığı ifade edildi.

TRABZON'A ZOR!

Fenerbahçe'de Alanya maçını sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Şener Özbayraklı'nın dün MR'ı çekildi. Tecrübeli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda yırtık tespit edildi. Şener'in en az 15 gün sahalardan uzak kalacağı, milli ara sonrası oynanacak Trabzonspor maçında görev yapamayacağı bildirildi.

(Sabah)

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