Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı fedakarlık hastanelik olmasına sebep oldu Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, perşembe gününden bu yana maruz kaldığı yoğun gribal enfeksiyona rağmen Alanya maçında takımı yalnız bırakmadı ve sahaya çıktı.