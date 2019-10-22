Hasan Ali, sol beke ilaç oldu
Galatasaray derbisinde çok kısa bir süre oynadıktan sonra ABD’ye gidip ayağına özel tabanlıklı krampon yaptıran Hasan Ali, Denizli deplasmanında 90 dakika görev yaparken, sezon başından beri sol bekte yaşanan sıkıntılarada ilaç olacağını gösterdi.
- Star Spor
Maç eksikliği dışında sorunu olmayan Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte Nabil Dirar görev yapıyordu.
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