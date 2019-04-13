Hasan Ali yetişiyor Eljif Elmas yedekte
FENERBAHÇE, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak pusuya yattı.
- StarSpor
Sarı-Lacivertliler’de tedbir amaçlı önceki gün dinlendirilen Hasan Ali Kaldırım’ın forma giyecek duruma gelmesiyle cezalı Mehmet Ekici dışında eksik yok. Teknik Direktör Ersun Yanal, savunmanın solunda H.Ali, sağında Isla’ya yer verecek. Eljif Elmas ve Ayew yedek soyunacak. Kalede kaptan Volkan’ın oynaması, sol kanatta da Valbuena’nın görev yapması bekleniyor.
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