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Spor

Hasan Arat açık konuştu: Takımı sahiplenmeyen gidebilir

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, üst üste alınan kötü sonuçların ardından takımla toplantı düzenledi. Arat, 'Bu takımı sahiplenin! Aklını sahaya vermeyen kim varsa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilir!' ifadelerini kullandı.

5 Nisan 2024 Cuma 20:15 - Güncelleme:
Hasan Arat açık konuştu: Takımı sahiplenmeyen gidebilir
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Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş'ta Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Beşiktaş'ta, son alınan Başakşehir beraberliği sonrası yönetim de harekete geçti.

Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel, bugün (cuma) Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos ve takımla bir araya geldi.

KÖTÜ GİDİŞAT MASAYA YATIRILDI

Yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasındaki toplantıda son haftalardaki kötü gidişat masaya yatırıldı.

Hasan Arat yapılan görüşmede futbolculara, "Sahada geri çekilen takım istemiyorum. Beşiktaş taraftarı savaşan takım ister bunu bilin ve ona göre oynayın!" dedi.

"HEMEN ÇIKIP GİDEBİLİRSİNİZ"

Uyarılarına devam eden Arat, "Bu takımı sahiplenin! Aklını sahaya vermeyen kim varsa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilir!" ifadelerini kullandı.

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