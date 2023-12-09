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Spor

Hasan Arat: Ali Koç derbi için aradı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe derbisi için konuştu. Arat, Ali Koç'un kendisi telefonla aradığını söyledi.

9 Aralık 2023 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Hasan Arat: Ali Koç derbi için aradı
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş YouTube kanalının canlı yayınına konuk oldu.

Siyah-beyazlı camiaya mesaj gönderen Hasan Arat "Allah yolumuzu açık etsin. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız. YouTube'de sayımız artmalı. Atiba yayınını izledim, çok beğendim. Biz daha az konuşalım, artık sporcular konuşsun. Çok fazla kadınlarımız konuşsun. Biz iş yapalım. Çocuklar konuşsun. Beşiktaş ile ilgili projeleri olanları dinleyelim." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇI ÖNEMLİ"

Fenerbahçe derbisi için konuşan Hasan Arat "Beşiktaş'ı güzel günlere götüreceğiz. Zor zamanlar da olacak. Fenerbahçe maçı çok önemli. Ümraniye'de dün takımı ziyaret ettik. 5 dakika 'Merhaba' dedik ve ayrıldık. İdareciler olarak biz işlerimize yoğunlaşacağız." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ AZ ÖNCE ARADI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüklerini söyleyen Hasan Arat "Ali Koç şimdi aradı. Bunlar olması gereken şeyler. Gelemiyor, başarılar diledi. Ben de onlara başarılar diledim. Bu camialar çok büyük, herkese örnek olmamız lazım." dedi.

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