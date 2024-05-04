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  • Hasan Arat devreye girdi! Beşiktaş gözünü Dortmund'un golcüsüne dikti
Spor

Hasan Arat devreye girdi! Beşiktaş gözünü Dortmund'un golcüsüne dikti

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmenin peşinde. Siyah beyazlılar, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Sebastien Haller'i transfer gündemine aldı.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 20:19 - Güncelleme:
Hasan Arat devreye girdi! Beşiktaş gözünü Dortmund'un golcüsüne dikti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gelecek sezon için Borussia Dortmund'un Fildişi Sahilli yıldızı Sebastien Haller'i gündemine aldı.

İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre; Beşiktaş, Haller'i gelecek sezon için 1 numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Haberde, Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Borussia Dortmund ile temasa geçtiği ve niyetini belli ettiği belirtilirken, siyah-beyazlı ekibin Haller için istenen bonservis bedelini ilk aşamada yüksek bulduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ KARARLI

Bununla birlikte iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve Beşiktaş'ın Haller transferini bitirmek için büyük çaba içinde olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki Haller, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 18 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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