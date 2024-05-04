Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gelecek sezon için Borussia Dortmund'un Fildişi Sahilli yıldızı Sebastien Haller'i gündemine aldı.

İtalyan basınından Rudy Galetti'nin haberine göre; Beşiktaş, Haller'i gelecek sezon için 1 numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Haberde, Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Borussia Dortmund ile temasa geçtiği ve niyetini belli ettiği belirtilirken, siyah-beyazlı ekibin Haller için istenen bonservis bedelini ilk aşamada yüksek bulduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ KARARLI

Bununla birlikte iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve Beşiktaş'ın Haller transferini bitirmek için büyük çaba içinde olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki Haller, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 18 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.