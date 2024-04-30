Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacak.

A Spor'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Arat, Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasını izledikten sonra Alman teknik adam Hansi Flick ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam listesindeki 1 numaralı ismin Hansi Flick olduğu ve Arat'ın Flick ile görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

NURİ ŞAHİN İLE DE GÖRÜŞECEK

Öte yandan çarşamba günü oynanacak bir diğer yarı final maçı olan Borussia Dortmund - PSG maçını da yerinden izleyecek olan Hasan Arat, burada Nuri Şahin ile de görüşmelerde bulunacak.

Arat'ın Flick ile olduğu gibi Nuri Şahin ile de maçın ardından görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.