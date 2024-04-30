İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2024 Salı / 22 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3956
  • EURO
    34,6082
  • ALTIN
    2386.59
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hasan Arat devreye girdi! Beşiktaş'ta Hansi Flick sesleri
Spor

Hasan Arat devreye girdi! Beşiktaş'ta Hansi Flick sesleri

Beşiktaş, gelecek sezonki hedefleri kapsamında teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, son olarak Alman teknik adam Hansi Flick ile bir görüşme gerçekleştirecek.

30 Nisan 2024 Salı 21:52 - Güncelleme:
Hasan Arat devreye girdi! Beşiktaş'ta Hansi Flick sesleri
ABONE OL

Almanya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacak.

A Spor'un haberine göre; Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Arat, Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasını izledikten sonra Alman teknik adam Hansi Flick ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin yabancı teknik adam listesindeki 1 numaralı ismin Hansi Flick olduğu ve Arat'ın Flick ile görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

NURİ ŞAHİN İLE DE GÖRÜŞECEK

Öte yandan çarşamba günü oynanacak bir diğer yarı final maçı olan Borussia Dortmund - PSG maçını da yerinden izleyecek olan Hasan Arat, burada Nuri Şahin ile de görüşmelerde bulunacak.

Arat'ın Flick ile olduğu gibi Nuri Şahin ile de maçın ardından görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.