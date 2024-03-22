Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynayacak kaliteli bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, sezon başında da gündeme gelen isimlerden biri olan Orkun Kökçü için yeniden düğmeye bastı.

SAMET AYBABA İLE GÖRÜŞTÜ

Birkaç hafta önce Samet Aybaba, Benfica-Rangers maçını izlemek için Lizbon'a gittiğinde, Orkun Kökçü ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

"BENFICA'DA MUTSUZUM"

İlk anda "İki Beşiktaşlı ayaküstü sohbet etmişelerdir" diye lanse edilen görüşme, bir anda Orkun'un yaptığı "Benfica'da mutsuzum" açıklamasıyla başka bir boyuta geldi

HASAN ARAT TALİMATI VERDİ

Portekiz ekibinin Türk milli takımının yıldızını kadro dışı bırakması, Başkan Hasan Arat'ı heyecanlandırdı. Başkan Arat'ın, Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile özel bir görüşme yaparak, "Orkun'la konuşun, ekonomik şartlarda da anlaşın, ona siyah-beyazlı formayı giydirelim" talimatı verdiği ifade edildi.

15 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Portekiz basını, oyuncunun A Milli Takımda yer almasının Beşiktaş'ın yapacağı transfer görüşmelerinde etkin bir rol oynayacağını ifade ederken, siyah beyazlıların 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

BENFICA TARİHİNE GEÇTİ

Benfica tarihinin en yüksek bonservisi olan 25 milyon euro'ya aldığı Orkun Kökçü'nün şu andaki değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

SCHMIDT GÖRÜŞMEDİ!

Record Gazetesi'nin YouTube canlı yayınında konuşan Portekizli gazeteci Antonio Salvador, teknik direktör Roger Schmidt'in, Türk milli takımıyla maçlara gitmeden önce Orkun Kökçü ile konuşmamasının bağları kopardığını ifade ederek, "Bu çok garip, ayrıca önemli de bir sorun" ifadelerini kullandı.