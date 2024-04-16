İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,509
  • EURO
    34,601
  • ALTIN
    2493.85
  • BIST100
    9548.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e cevap!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in imza kampanyası hakkındaki sözleri ile ilgili de konuşan Arat, 'Yolun hangisinin doğru yanlış olduğunu kulüpler belirler.' dedi. İşte detaylar...

16 Nisan 2024 Salı 17:05 - Güncelleme:
Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e cevap!
ABONE OL

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Toplantısı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, TFF seçimiyle ilgili, "18 Temmuz tarihinin çok geç olduğu konusunda ısrarcıyız. Çok önemli sorunlar var. Kulüpler Birliği, bugün aklıselim karar alarak bu seçimi hızlandırmalıdır. Bu seçim bir an önce yapılmalıdır. Bu, Türk futbolu için kritik bir virajdır. Bütün dünya burada yaşananları anında görebiliyor. Gelinen nokta kritik. Siz Avrupa'da oynanan bir maçtan sonra bu kadar spekülasyon olduğunu görüyor musunuz?" dedi.

Sözlerine devam eden Arat, "TFF'nin başkan adayları olacak kişilerin mutlaka bir kulübe yakınlığı vardır. Bu adaylar kulüp üyeliklerin dondurmalı, tarafsızlık sözü vermelidir." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in 'imza kampanyasının gerekliliği kalmadı' sözüne cevap veren Hasan Arat, "Tüzük, kulüplere bunu hak olarak veriyorsa kullanılır. Yolun hangisinin doğru yanlış olduğunu kulüpler belirler. Biz uzlaşmacıyız. Öncülük yaparız. Doğru yolun ne olduğunu oy hakkı olan insanlar belirler. Tüzük gereği kullanılan bir hak, doğru bir haktır." sözlerini sarf. etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.