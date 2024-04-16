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Spor

Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması! ''Yerli ve yabancı ihtimali yüzde 50 - 50''

Fernando Santos ile yolları ayıran Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat, gündemdeki iddialar hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

16 Nisan 2024 Salı 14:11 - Güncelleme:
Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması! ''Yerli ve yabancı ihtimali yüzde 50 - 50''
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Hasan Arat, gündemdeki iddialara ve teknik direktör ile ilgili soruya cevap verdi.

Başkan Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Yerli ve yabancı alternatiflerimiz var. Kırılgan bir dönemdeyiz ve hassas davranacağımızı bilmenizi istiyorum.' dedi.

Hasan Arat ayrıca, 'Kupayı kazandıktan sonra bazı şeyleri paylaşacağım. Yerli ve yabancı hoca ihtimali yüzde 50 - 50." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar için gündeme gelen isimler arasında Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Erol Bulut ve Edin Terzic gibi isimler yer alıyor.

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