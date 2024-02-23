Hasan Çetinkaya: Fenerbahçe bu eşleşmede avantajlı olan taraf

Belçika Kulübü Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleştiği Union Saint-Gilloise'yi muhtemel rakipler arasındaki en güçlü takım olarak nitelendirdi.

Bir dönem sarı-lacivertli futbol takımında idari menajerlik yapan Çetinkaya, Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) mücadele ettikleri ve yakından tanıdıkları Union SG'yi AA muhabirine değerlendirdi.

Çetinkaya, Union SG'nin 2021'de yükseldikleri Pro Ligi'nde son 3 sezona damga vurduğunu belirterek, "Union SG, Belçika'da son 3 yılın flaş takımı. Ligi domine eden, çok özel ve ofansif bir futbol anlayışları var. Kimsenin çok ihtimal vermese de aldıkları sonuçlarla Belçika'da büyük sükse yarattı. Geçen sezon Avrupa'da da bunu kanıtladılar. Union SG, resmi olarak açıklanmasa da İngiltere Brighton takımıyla bağlantılı. Onların oyuncu arama ağından güç alıyorlar. Bu sezon da çok iyiler. Ligde açık ara liderler. Dün de UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Eintracht Frankfurt'u resmen sahadan sildiler." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Union SG karşısında dikkatli olması gerektiğini dile getiren Hasan Çetinkaya, "Tehlikeli bir takım. Dikkat edilmesi gereken önemli oyuncuları var. Santrfor Muhammed Amoura ve orta sahada Cameron Puertas çok etkili. Dikkat edilmezse baş ağrıtabilecek bir takım ama tabii ki Fenerbahçe seviyesinde değil. Fenerbahçe, kadro kalitesi ve oyun gücü olarak çok üstte. Ancak bu tür eleme maçlarında gösterilecek konsantrasyon ve motivasyon sonucu etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MUTLAKA BU EŞLEŞMEDE AVANTAJLI OLAN TARAF"



Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'nin eşleşmede avantajlı takım olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'nin kadro kalitesi bakımından rakibine göre önde olduğuna değinen Çetinkaya, "Union SG, oyun gücü ve form olarak muhtemel rakipler arasındaki en iyi takımdı. Çok formdalar. Oyunlarından hiç vazgeçmiyorlar ve her hafta üzerine koyarak ilerliyorlar. Heyecanlı bir eşleşme olacak. Fenerbahçe, birikimi ve tecrübesiyle bu turu geçebilecek kapasitede. Fenerbahçe mutlaka bu eşleşmede avantajlı olan taraf." değerlendirmesinde bulundu.