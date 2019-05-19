Hasan Şaş: İlk defa kavgada ben yoktum

Hikayesi olan bir şampiyonluk kazandıklarını söyleyen Şaş, "9. şampiyonluğumu kazandım. 5 futbolcu, 4 antrenör olarak şampiyonluk kazandım. Çok zorlu bir takıma karşı oynadık. Başakşehir, iyi futbol oynayan ve düzeni olan bir takım. 1-0 geriye düşmek, bu stresi yüksek maçlarda çok zor. Oradan geriye dönebilmek çok zor. Pas oyununu kesmeye ve pozisyona girmeye çalışıyorsunuz. Bu hiç kolay değil. İkinci yarıda oyuncular kendi kimliklerine büründüler. İlk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarı çok iyi oynadık. Şampiyonluğu da aldık. Çok badireler atlattık. Biliyorsunuz, tek tek saymaya gerek yok. Altı ay santraforsuz oynadık. Yaklaşık 55 maça yakın ceza yedik. Futbolcularımız sakatlandı. Cezalı oyuncularımız vardı. İkinci yarı aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerine devre arasında oyuncu bulmak kolay değildi. Galatasaray'ın en önemli şampiyonluklarından biri olduğunu düşünüyorum. İnşallah devamı da gelecek" dedi.

"İLK DEFA KAVGADA BEN YOKTUM"

"İlk golden sonra yedek kulübeleri arasında bir kavga oldu" sözüne Hasan Şaş, gülerek: "İlk defa ben yoktum. Tribündeydim biliyorsunuz. Çünkü 3 yardımcı antrenörün biri her hafta değişmeli olarak tribünde kalıyor. Olayların hiçbirini görmedim. Neler oldu, bilmiyorum. Soracağım, izleyeceğim, öğreneceğim" şeklinde cevap verdi.

Yedek kulübeleri arasında gerginlik olmasının normal olduğunu söyleyen çalıştırıcı, "Yurt içinde, yurt dışında gerginlikler oluyor. Biz büyük bir camiada olduğumuz için daha çok göze batıyoruz. Objektif baktığınız zaman her takımın yedek kulübesinde serzenişler oluyor, hakemlere itiraz oluyor, çıkmalar oluyor. Fakat nedense bunlar görülmüyor. Biz büyük camiada olduğumuz için cep telefonları, kamera, basın, fotoğrafçılar hep bize dönük olduğu için hep biz görünüyoruz. Genelde baktığınız zaman böyle. Bugün Bursaspor ile Göztepe arasındaki maçta kaç tane itiraz oldu, bu tip şeyler futbolun içinde var. Fazlasını yaparsak cezamızı yiyoruz. Öyle bakıyorum. Futbolun içinde doğal olan olaylar" diye konuştu.

Sezonun kırılma maçının Rizespor maçı olduğunu belirten Hasan Şaş, "Sezonun kırılma maçı Rizespor maçıydı. 2-1'den döndük. Akhisar maçı buradaki, Mitroglou'nun gol attığı. Bizi ligde tuttu o gol. Beraberlik olsaydı, moral bozukluğu olacaktı" diyerek sözlerini noktaladı.