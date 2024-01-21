Galatasaray, zorlu Trabzon deplasmanı hazırlıklarını Florya'da yaptığı antrenmanla tamamladı ve akşam saatlerinde şehre geçerek otelde kampa girdi. Yolculuk öncesi teknik heyeti en çok sevindiren gelişme ise hiç şüphesiz Mauro Icardi'nin antrenman performansıydı.

İLK 11 BAŞLAYACAK!

Yüz kemiği ve ayağındaki darbeye bağlı sakatlıklar sebebiyle bir süredir dinlendirilen Arjantinli yıldız, cumartesi günü çıktığı 2. idmanda da müthiş bir efor ortaya koydu. Taktik prova sırasında oynanan çift kale maçta birbirinden güzel goller atan Icardi, son anda bir değişiklik olmazsa, Trabzonspor karşısına ilk 11'de çıkacak.

TRABZON'A FİRESİ YOK

Derbilerin gol makinesi Icardi, Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a karşı 2 kez forma giydi. Cim Bom bu 2 mücadeleyi de galip tamamlarken, Arjantinli yıldız 3 gol ve 1 asistle bu maçlarda yıldızlaştı. Ligde 3 maçtır oynamayan, 5 maçtır da gol atamayan Icardi, yine bir derbiyle gol hasretini dindirmeyi hedefliyor. Tecrübeli futbolcunun bu sezonki 27 resmi maçta 17 golü 6 asisti var.