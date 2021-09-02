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Spor

Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in son durumu...

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp'ten bir açıklama geldi.

DHA2 Eylül 2021 Perşembe 16:54 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:54
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Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, şu bilgileri verdi:

"Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır."

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