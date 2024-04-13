Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de son 4 maçında (3M-1B) galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, Gaziantep ve Antalyaspor'a kaybedip, son olarak Başakşehir ile berabere kalan siyah beyazlı ekip, 3.'lük yarışında geriye düştü. Kötü gidişatı durdurmak isteyen ve takımdaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Fernando Santos da kritik sınavlar verecek. Portekizli çalıştırıcının, bu süreçteki ilk mücadelesi Samsunspor'a karşı olacak. Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Karadeniz ekibini Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

FARKI ERİTME ŞANSI

Hata yapma lüksü bulunmayan Santos, taraftarı önünde puan kaybetmesi halinde iyice hedef tahtasına koyulacak. Yönetim, oyuncularla yaptığı toplantıda takıma ultimatom vermişti. Ayrıca üçüncülük kovalayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un kaybetmesiyle aradaki puan farkını da eritme şansı yakaladı.