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Spor

Hata yapma lüksü yok! Fernando Santos için Dolmabahçe'de kritik sınav

Ligde oynadığı son 4 maçta hüsrana uğrayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos bugün sahasında kritik bir maça çıkacak. Portekizli teknik adamın bugün alacağı sonuç gelecek sezon takımdaki durumunu belirleyecek. İşte detaylar...

Sabah13 Nisan 2024 Cumartesi 10:03 - Güncelleme:
Hata yapma lüksü yok! Fernando Santos için Dolmabahçe'de kritik sınav
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de son 4 maçında (3M-1B) galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, Gaziantep ve Antalyaspor'a kaybedip, son olarak Başakşehir ile berabere kalan siyah beyazlı ekip, 3.'lük yarışında geriye düştü. Kötü gidişatı durdurmak isteyen ve takımdaki geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Fernando Santos da kritik sınavlar verecek. Portekizli çalıştırıcının, bu süreçteki ilk mücadelesi Samsunspor'a karşı olacak. Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Karadeniz ekibini Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

FARKI ERİTME ŞANSI

Hata yapma lüksü bulunmayan Santos, taraftarı önünde puan kaybetmesi halinde iyice hedef tahtasına koyulacak. Yönetim, oyuncularla yaptığı toplantıda takıma ultimatom vermişti. Ayrıca üçüncülük kovalayan siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un kaybetmesiyle aradaki puan farkını da eritme şansı yakaladı.

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