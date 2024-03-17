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Spor

Hatayspor, 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

17 Mart 2024 Pazar 18:31 - Güncelleme:
Hatayspor, 3 puanı 3 golle aldı!
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Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Samsunspor'u Mersin'de konuk etti. Mersin Stadyumu'ndaki maçı Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Carlos Strandberg, 89. dakikada Dele Bashiru ve uzatma dakikalarında Rigoberto Rivas attı.

Hatayspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazandı. Samsunspor, 1 maç aradan sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor, 33 puana yükseldi. Samsunspor, 36 puanda kaldı.

Hatayspor, milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Pendikspor'u ağırlayacak.

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