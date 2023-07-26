Hatayspor, Bertuğ Yıldırım ile nikah tazeledi

Hatayspor, 21 yaşındaki futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi Hatayspor, 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ın sözleşmesinin 3 yıllığına uzatıldığı bildirdi. Yapılan açıklamada, "Genç golcümüz Bertuğ Özgür Yıldırım'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bertuğ'a formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla 17 resmi maça çıkan Bertuğ Yıldırım, bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 764 dakika sahada kalan 21 yaşındaki golcü, 4 gol ve 2 asistle skora etki etti.