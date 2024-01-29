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Spor

Hatayspor, Cemali Sertel'i kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, futbolcusu Cemali Sertel'in Hatayspor'a kiralandığını açıkladı.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Hatayspor, Cemali Sertel'i kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 24 yaşındaki Cemali Sertel'i sezon sonuna kadar Atakaş Hatayspor'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Cemali Sertel, sezon sonuna dek Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Genç sol bek, RAMS Başakşehir formasıyla bu sezon ligde 10 maçta forma giyerken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 karşılaşmada süre aldı.

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