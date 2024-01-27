Hatayspor galibiyet hasretine Adana'da son verdi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hatayspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 44. dakikada Nani kendi ağlarına gönderdi. Adana Demispor'da Semih Güler, 90+6'da kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte ligde 10 maç aradan sonra galip gelen Hatayspor puanını 25'e yükseltirken, ligde 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor deplasamanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.