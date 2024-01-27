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Spor

Hatayspor galibiyet hasretine Adana'da son verdi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, misafir olduğu Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

27 Ocak 2024 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
Hatayspor galibiyet hasretine Adana'da son verdi!
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hatayspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 44. dakikada Nani kendi ağlarına gönderdi. Adana Demispor'da Semih Güler, 90+6'da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligde 10 maç aradan sonra galip gelen Hatayspor puanını 25'e yükseltirken, ligde 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor deplasamanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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