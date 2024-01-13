Hatayspor ile Pendikspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 47. dakikada Rigoberto Rivas'tan geldi. Pendikspor beraberlik golünü 90+4. dakikada Leandro Kappel ile buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Volkan Demirel'in takımı 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasından sonra çıktıkları son 8 maçı kazanamadı.

Ivo Vieira'nın takımı Pendikspor da galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Konuk ekip söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 21'e çıkardı. Pendikspor ise 16 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağı penaltı noktasında önündeki Hodzic'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.

44. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Rivas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hodzic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghoulam, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dadashov'a gönderdi. Dadashov'dan önce araya giren Alpaslan topu kornere gönderdi.

47. dakikada Hatayspor öne geçti. Ghoulam'ın kullandığı kornerde topa ön direkte Serkan müdahale etti. Penaltı noktasında gelen meşin yuvarlağı Kilama altıpas içerisindeki Rivas'a gönderdi. Rivas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

59. dakikada sol kanatta İbrahim Akdağ'ın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Diaby, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

69. dakikada sol kanattan gelen Lamkel Ze, ceza sahasındaki Dele-Bashiru'yu gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

87. dakikada Pendikspor rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahasında oluşan karambolde Pendiksporlu futbolcular meşin yuvarlağa dokunamadı ve top kaleci Erce Kardeşler de kaldı.

90+3. dakikada Pendikspor beraberliği buldu. Hataysporlu futbolcular ceza sahasındaki meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı. Sağ çaprazda topla buluşan Midtsjö'nün pasına Aburjania müdahale edemedi. Topu önünde bulan Kappel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Mersin

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama (Dk. 76 Burak Bekaroğlu), Maksimovic, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 63 Dele-Bashiru), Hodzic, Görkem Sağlam (Dk. 82 Aabid), Aburjania, Rivas, Dadashov (Dk. 63 Lamkel Ze)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 85 Kappel), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir (Dk. 60 Thuram) Erencan Yardımcı, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Erdem Özgenç), Gökcan Kaya, Midtsjö, Diaby (Dk. 60 Romero), Halil Akbunar (Dk. 90+5 Çekiçi)

Goller: Dk. 47 Rivas (Hatayspor), Dk. 90+3. Kappel (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ghoulam, Dk. 80 Dele-Bashiru, Dk. 87 Erce Kardeşler, Dk. 88 Maksimovic (Hatayspor), Dk. 72 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)