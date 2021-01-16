İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor maçı öncesi Denizlispor'da 3 eksik
Spor

Hatayspor maçı öncesi Denizlispor'da 3 eksik

Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u konuk edecek olan Denizlispor'da, bir futbolcu koronavirüse yakalanması nedeniyle, Rodallega ve Bergdich ise cezalı oldukları için karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 09:56 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:56
ABONE OL

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Yukatel Denizlispor, 19. hafta mücadelesinde yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

Ligde üst üste Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yukatel Denizlispor, 14 puanla 20. sırada yer alıyor.

Futbolcularından birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega ile Zakarya Bergdich de cezaları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.