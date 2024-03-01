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Spor

Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Volan Demirel'in takımı Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe ile mücadele edecek.

AA1 Mart 2024 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Mersin'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde çıktığı 27 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 16. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, seyircisi önünde Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.

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