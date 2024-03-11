Hatayspor, Samsunspor mesaisinde!

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Yılport Samsunspor ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme ve dar alan çalışması yapıldı.



Hatayspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Şu ana kadar ligde 29 resmi maça çıkan Hatayspor bunların 6'sından galibiyet, 12 beraebrlik ve 11'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçlarla Volkan Demirel'in takımı ligde 16. sıraya yerleşerek düşme hattının hemen üstünde bulunuyor.