Hatayspor, Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i Türkiye Kupası'ndan eledi
Hatayspor, Süper Lig'in lideri Başakşehir'i eleyerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Hatayspor, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
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