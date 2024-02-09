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Spor

Hatayspor, Trabzonspor mesaisine devam etti

Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 15:50 - Güncelleme:
Hatayspor, Trabzonspor mesaisine devam etti
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Trendyol Süper Lig'de 25. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mersin'den Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için İstanbul'da giden Hatayspor, Başakşehir karşılaşması sonrası İstanbul'da kaldı. Bordo-beyazlılar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 25 dakika antrenman yaptı. Antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor, pazartesi günü saat 17.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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