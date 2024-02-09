Hatayspor, Trabzonspor mesaisine devam etti

Trendyol Süper Lig'de 25. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mersin'den Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için İstanbul'da giden Hatayspor, Başakşehir karşılaşması sonrası İstanbul'da kaldı. Bordo-beyazlılar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 25 dakika antrenman yaptı. Antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor, pazartesi günü saat 17.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.