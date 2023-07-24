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Spor

Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 19:50 - Güncelleme:
Hatayspor ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi kamp yapan Atakaş Hatayspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 6. dakikada Can Keleş'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Hatayspor kalecisi Visar Bekaj, 36. dakikada Adem Ljajic'in penaltısında gole izin vermedi.

İkinci yarıda daha atak futbol sergileyen Hatayspor, 60. dakikada Joelson Fernandes, 75. dakikada ise Bertuğ Yıldırım'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

  • Hatayspor
  • VavaCars Fatih Karagümrük
  • Süper Lig hazırlık maçı

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