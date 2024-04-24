Hatayspor'da Başakşehir mesaisi devam etti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Süper Lig'de bu sezon 33 maça çıkan Hatayspor, bu karşılaşmalardan 33 puan toplayarak 18. sırada yer aldı.