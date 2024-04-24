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Spor

Hatayspor'da Başakşehir mesaisi devam etti

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 14:18 - Güncelleme:
Hatayspor'da Başakşehir mesaisi devam etti
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin'de karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Basına kapalı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Süper Lig'de bu sezon 33 maça çıkan Hatayspor, bu karşılaşmalardan 33 puan toplayarak 18. sırada yer aldı.

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