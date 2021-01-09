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Spor

Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 oyuncu sakat

Hatayspor'da sakatlıkları süren Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf ve Jean-Claude Billong'un yarın Beşiktaş'a karşı oynayıp oynayamayacakları maç saatinde belli olacak.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 09:45 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında lider Beşiktaş ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Hatayspor haftaya 27 puanla 6. sırada girdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde son 6 maçında 9 puan toplayan Hatay temsilcisi, lider Beşiktaş karşısında sahasında galibiyet hedefliyor.

Hatayspor'da geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören kaleci Munir yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Sakatlığı süren Yusuf Abdioğlu, Mame Diouf ve Jean-Claude Billong'un durumları da maç saatinde belli olacak.

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