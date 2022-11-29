Hatayspor'da çalışmalar devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan futbolcular, koşu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kaleciler takımdan ayrı çalıştı.

HATAYSPOR'UN KARNESİ

Volkan Demirel, Hatayspor'a geldiğinden bu yana 8 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan 41 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.