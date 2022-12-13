İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2022 Salı / 20 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6476
  • EURO
    19,8159
  • ALTIN
    1086.83
  • BIST100
    5256.19
Spor

Hatayspor'da hazırlıklar devam ediyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Hatayspor'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

DHA13 Aralık 2022 Salı 20:15 - Güncelleme:
Hatayspor'da hazırlıklar devam ediyor
ABONE OL

Hatayspor günü çift antrenmanla tamamladı.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Hatayspor, günü çift antrenmanla noktaladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı. Bordo-beyazlı ekip, akşam idmanında 5'e 2 top kapma çalışması da gerçekleştirdi.

Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

HATAYSPOR'UN KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan Hatayspor, bu karşılaşmalardan 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 4 galibiyet alarak 14 puanla 14. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.