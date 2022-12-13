Hatayspor'da hazırlıklar devam ediyor

Hatayspor günü çift antrenmanla tamamladı.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Hatayspor, günü çift antrenmanla noktaladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı. Bordo-beyazlı ekip, akşam idmanında 5'e 2 top kapma çalışması da gerçekleştirdi.

Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

HATAYSPOR'UN KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan Hatayspor, bu karşılaşmalardan 7 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 4 galibiyet alarak 14 puanla 14. sırada yer aldı.