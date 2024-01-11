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Spor

Hatayspor'da Pendikspor maçı mesaisi başladı

Hatayspor, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
Hatayspor'da Pendikspor maçı mesaisi başladı
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak Cumartesi günü Mersin Stadı'nda Pendikspor'u konuk edecek Hatayspor, Yenişehir ilçesindeki Macit Özcan Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, dün Gaziantep FK maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular saha çalışması gerçekleştirdi.

İdmanda, futbolcular pas ve dar alan çalışması da yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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