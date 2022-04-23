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Spor

Hatayspor'da Ruben Ribeiro ve Adama Traore Başakşehir maçında yok

Süper Lig'den yarın Başakşehir'e konuk olacak Hatayspor'da, kart cezalısı Ruben Ribeiro ile sakatlığı süren Adama Traore forma giyemeyecek.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 10:27 - Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 49 puanla 9. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Ruben Ribeiro ile sakatlığı süren Adama Traore, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Burak Can Çamoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Hatay temsilcisi bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

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