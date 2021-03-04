Hatayspor'da Selim Ilgaz'dan kötü haber

AA 04 Mart 2021 Perşembe 12:52 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 12:52

Süper Lig'in 28. haftasında dün deplasmanda yaptıkları Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Atakaş Hatayspor'un sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın, ilk tetkiklere göre ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün 1-1 biten Sivasspor maçında sakatlanan Selim'in oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Selim Ilgaz'ın yapılan ilk tetkiklerinde, ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı kontroller ve MR tetkikinden sonra oyuncumuzun son durumu netleşecektir. Geçmiş olsun Selim. En kısa zamanda yeniden aramıza dönmen dileğiyle." ifadelerine yer verildi.