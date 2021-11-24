Hatayspor'da Sivasspor maçı mesaisi sürüyor

AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:42 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:42

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından 4'e 2 dar alan çalışması yapılan idmanda, savunma ve hücum oyuncuları hava topu ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.