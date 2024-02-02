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Spor

Hatayspor'da sürpriz ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Didier Lamkel Ze'nin kiralık olarak Metz'e transfer olduğunu duyurdu.

2 Şubat 2024 Cuma 00:44 - Güncelleme:
Hatayspor'da sürpriz ayrılık!
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Didier Lamkel Ze'nin kiralık olarak Metz'e transfer olduğunu açıkladı.

Hatayspor, Didier Lamkel Ze'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Metz'e kiralandığını duyurdu.

Hatay ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Didier Lamkel Ze'nin, kiralama bedeli alınarak, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Fc Metz takımıyla anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fc Metz kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Didier Lamkel Ze'ye emekleri için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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