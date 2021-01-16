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Spor

Hatayspor'da tek eksik

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Denizlispor'a konuk olacak. Kırmızı kart cezalısı kaleci Munir, karşılaşmada görev yapamayacak.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 09:39 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 09:39
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.

Deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Hatay ekibi, Denizli'den iyi bir sonuçla dönmek için mücadele verecek.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-beyazlıların 28 puanı bulunuyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Munir, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

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