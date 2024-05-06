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Spor

Hataysporlu Erce'den dikkat çeken sözler!

Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler, Gaziantep maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Hataysporlu Erce'den dikkat çeken sözler!
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Atakaş Hatayspor'un tecrübeli kalecisi Erce Kardeşler, 1-1 beraberlik ile tamamladıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sezon başından beri çok yalnız kaldıklarını ve basketbol idmanları yaparak maçlara hazırlandıklarını söyledi.

Erce Kardeşler'in maç sonu görüşleri şu şekilde:

"BASKETBOL İDMANI YAPIYORUZ"

"Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?"

"5 AYDIR KAŞAR EKMEK YİYORUZ"

5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Volkan hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan hoca sayesindedir."

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