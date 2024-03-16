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Spor

Hatayspor'un rakibi Samsunspor

Volkan Demirel'in takımı Hatayspor Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de Samsunspor ile mücadele edecek.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 11:16 - Güncelleme:
Hatayspor'un rakibi Samsunspor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Mersin'de Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde çıktığı 29 karşılaşmada 30 puan toplayan ve 18. sırada bulanan Hatayspor, rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde 40 gol gördü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen Hatay ekibi, seyircisi önünde 36 puanla 11. sıradaki Samsunspor karşısında galibiyet arayacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

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