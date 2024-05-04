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Spor

Hatayspor'un yeni teknik direktörü ile ilk sınavı: Gaziantep FK

Süper Lig'in 35. haftasında yarın Hatayspor, Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 10:22 - Güncelleme:
Hatayspor'un yeni teknik direktörü ile ilk sınavı: Gaziantep FK
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 33 puan toplayan ve 18. sırada bulunan Hatayspor, 34 puanla 17. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Özhan Pulat, takımıyla çıkacağı ilk karşılaşmasında galibiyet elde ederek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

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