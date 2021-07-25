İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2021 Pazar / 15 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5492
  • EURO
    10,0853
  • ALTIN
    495.469
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatice Kübra İlgün bronz madalya için İranlı Alizadeh ile kapışacak
Spor

Hatice Kübra İlgün bronz madalya için İranlı Alizadeh ile kapışacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, 57 kiloda bronz madalya maçına çıkacak.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 14:03 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 14:03
ABONE OL

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikalı Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olarak final şansını yitirdi. Hatice Kübra, Zolotic'in finale yükselmesiyle repesaja çıkma hakkı elde etti.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, ilk raundu 1-0'la geçtiği müsabakanın ikinci raundunu da 3-0 önde bitirdi ve toplam skorda 4-0'lık üstünlük sağladı. Son raundu da 1-0 alan Hatice, maçı 6-0 kazandı.

Milli tekvandocu, bronz madalya maçında TSİ 15.00'te Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.