‘Havadan geçit yok, çok kafa golü atar’

Bargellini, “Çok güçlü bir oyuncu. Savunmada ve markajda çok etkili. Hava hakimiyeti mükemmel. Rakip forvete geçit vermez. Kafa golleri ile takıma kattı sağlar. En büyük sıkıntısı taktiksel anlamda yaptığı hatalar. Bu nedenle zaman zaman takımının gol yemesine neden olabilir” dedi.