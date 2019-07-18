‘Havadan geçit yok, çok kafa golü atar’
BEŞİKTAŞ’IN Fiorentina’dan toplam 1 milyon 850 bin euro maliyetle kiraladığı Vitor Hugo’yu İtalyan gazeteci Simone Bargellini değerlendirdi.
- Star Spor
Bargellini, “Çok güçlü bir oyuncu. Savunmada ve markajda çok etkili. Hava hakimiyeti mükemmel. Rakip forvete geçit vermez. Kafa golleri ile takıma kattı sağlar. En büyük sıkıntısı taktiksel anlamda yaptığı hatalar. Bu nedenle zaman zaman takımının gol yemesine neden olabilir” dedi.
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