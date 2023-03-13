İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2023 Pazartesi / 21 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9716
  • EURO
    20,3514
  • ALTIN
    1161.71
  • BIST100
    5323.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hayırlı olsun! Ve Cenk Tosun transferini bitirdiler
Spor

Hayırlı olsun! Ve Cenk Tosun transferini bitirdiler

Cenk Tosun'un adı geçtiğimiz günlerde MLS ekibi Chicago Fire ile gündeme gelmişti. Beşiktaş'ta yönetim performansından memnun olduğu milli golcü Cenk Tosun'a imzayı attıracak. İşte detaylar...

Fanatik13 Mart 2023 Pazartesi 19:09 - Güncelleme:
Hayırlı olsun! Ve Cenk Tosun transferini bitirdiler
ABONE OL

Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun için sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz günlerde MLS ekibi Chicago Fire ile gündeme gelen Cenk Tosun ile sözleşme uzatacağı belirtildi.

CENK TOSUN İÇİN MLS İDDİASI

Geçtiğimiz yaz Everton'dan Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlılardaki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde Chicago Fire'ın tecrübeli golcüye 2.5 milyon dolardan 3 yıllık teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ, CENK TOSUN TRANSFERİNE NOKTAYI KOYUYOR

Beşiktaş yönetimi transfer iddiaları ile gündeme gelen Cenk Tosun için harekete geçti. Kontratında performansa bağlı sözleşme uzama maddesi bulunan Cenk için bu madde beklenmeyecek. Tecrübeli golcünün maaşı 1 milyon euro seviyesine yükseltilerek yeni sözleşme imzalanacak. Bu maaşın bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro seviyesini bulması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1378 dakika süre alan 31 yaşındaki golcü, 12 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.