Hayırlı olsun! Ve Cenk Tosun transferini bitirdiler

Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun için sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetiminin geçtiğimiz günlerde MLS ekibi Chicago Fire ile gündeme gelen Cenk Tosun ile sözleşme uzatacağı belirtildi.

CENK TOSUN İÇİN MLS İDDİASI

Geçtiğimiz yaz Everton'dan Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, siyah-beyazlılardaki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde Chicago Fire'ın tecrübeli golcüye 2.5 milyon dolardan 3 yıllık teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ, CENK TOSUN TRANSFERİNE NOKTAYI KOYUYOR

Beşiktaş yönetimi transfer iddiaları ile gündeme gelen Cenk Tosun için harekete geçti. Kontratında performansa bağlı sözleşme uzama maddesi bulunan Cenk için bu madde beklenmeyecek. Tecrübeli golcünün maaşı 1 milyon euro seviyesine yükseltilerek yeni sözleşme imzalanacak. Bu maaşın bonuslarla birlikte 1.7 milyon euro seviyesini bulması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bunların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1378 dakika süre alan 31 yaşındaki golcü, 12 gol ve 2 asistle skora etki etti.