İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2023 Perşembe / 17 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0021
  • EURO
    20,102
  • ALTIN
    1116.84
  • BIST100
    5446.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hayırlı olsun! Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu
Spor

Hayırlı olsun! Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu

Volkan Demirel, depremler nedeniyle görev yaptığı Hatayspor'dan ayrılmıştı. Yeşil sahalara geri dönmek isteyen genç teknik direktör Volkan Demirel için Süper Lig devi kolları sıvadı. İşte detaylar...

9 Mart 2023 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
Hayırlı olsun! Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu
ABONE OL

Depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da görevinden ayrılan teknik direktör Volkan Demirel için Süper Lig'den talip çıktı. MKE Ankaragücü'nün takımın başına getirmek istediği Volkan Demirel ile görüşme yapacağı belirtildi.

VOLKAN DEMİREL, HATAYSPOR'DAN AYRILDI

Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Hatayspor, Süper Lig'den çekilmişti. Birçok oyuncusunu başka takımlara gönderen bordo-beyazlı takımda teknik direktör Volkan Demirel de görevden ayrılmıştı.

SÜPER LİG EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Bu sezon Süper Lig'e yükselen ekiplerden MKE Ankaragücü'nün Volkan Demirel için devreye girdiği belirtildi. Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran ve daha sonra takımın başına Sedat Ağçay'ı getiren sarı-lacivertlilerin takımın başına daha deneyimli bir ismi getirmek istediği ve Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Volkan Demirel, bu sezon Hatayspor'un başında şu ana kadar 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan 41 yaşındaki teknik adam, maç başına 1.38 puan ortalaması yakalayabildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.