Hayırlı olsun! Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu

Depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da görevinden ayrılan teknik direktör Volkan Demirel için Süper Lig'den talip çıktı. MKE Ankaragücü'nün takımın başına getirmek istediği Volkan Demirel ile görüşme yapacağı belirtildi.

VOLKAN DEMİREL, HATAYSPOR'DAN AYRILDI

Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Hatayspor, Süper Lig'den çekilmişti. Birçok oyuncusunu başka takımlara gönderen bordo-beyazlı takımda teknik direktör Volkan Demirel de görevden ayrılmıştı.

SÜPER LİG EKİBİ DEVREYE GİRDİ

Bu sezon Süper Lig'e yükselen ekiplerden MKE Ankaragücü'nün Volkan Demirel için devreye girdiği belirtildi. Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran ve daha sonra takımın başına Sedat Ağçay'ı getiren sarı-lacivertlilerin takımın başına daha deneyimli bir ismi getirmek istediği ve Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Volkan Demirel, bu sezon Hatayspor'un başında şu ana kadar 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan 41 yaşındaki teknik adam, maç başına 1.38 puan ortalaması yakalayabildi.