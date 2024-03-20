Hayırlı uğurlu olsun! Christian Eriksen transferi resmen duyuruldu

İngiliz devi Manchester United'da transfer gelişmeleri durmuyor. Son olarak yıldız oyuncu Christian Eriksen, takımda mutsuz olduğunu açıkladı. Deneyimli futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılacağı açıklandı.

CHRISTIAN ERIKSEN'İN AYRILIĞI DUYURULDU!

İngiliz basını, Manchester United'ın transfer gelişmeleriyle çalkalanmaya devam ediyor. Son olarak Christian Eriksen, takımda yeterli süre alamaması nedeniyle mutsuz olduğunu açıkladı. Ada basının aktardığı habere göre; Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik ten Hag'da Danimarkalı futbolcudan memnun değil. ManU, sezon sonunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracak.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ!

Geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ın Christian Eriksen'e yoğun ilgi gösterdiği aktarılmıştı. Kırmızı Şeytanlar, Eriksen'in sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı için makul bir bonservis bedeli talep edeceği belirtiliyor. Galatasaray'ın önümüzdeki yaz Eriksen için İngiliz devinin kapısını çalacağı yazıldı.

SEZON KARNESİ

Eriksen bu sezon Manchester formasıyla 21 maçta 1.130 dakika süre alabildi. Danimarkalı orta saha, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi