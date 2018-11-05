Hayrettin Hacısalihoğlu: Burak Yılmaz'la ilgili durum değerlendirmesi yapacağız

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın Bursaspor maçının ikinci yarısında oyundan alınması sırasında gösterdiği tepkinin yankıları sürüyor.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bugün ya da yarın değerlendirme toplantısı yaparak bir karar alacaklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, “Durum değerlendirmesi yapacağız. Başkanla da konuştuk. Hiçbir şeyi yok saymak mümkün değil. Ama fevri de bir karar verilecek hadise değil. Ünal Karaman raporunu verir. Değerlendirip kulüp için en uygun kararı veririz” dedi.

(Haber 61)