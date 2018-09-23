Hayrettin Hacısalihoğlu: Onur'u hemen infaz etmeyin

Hacısalihoğlu sosyal medyadan yayınladığı mesajda Onur'un kolay infaz edilmemesi gerektiğini belirterek kendileri için önemli bir isim olduğunun altını çizdi

Hacısalihoğlu mesajında "Onur, dün şanssız, formsuz kötü bir maç çıkardı. Kaybedilen 3 puan, yitirilen umutlar sonucu yaşanan bir hüsran. Ancak unutulmamalı ki bir taraftar olarak bu kulüpte yıllardır birlikte olduğumuz, birçok mutluluğumuzun kahramanı olan, ekonomik konularda sürekli özverili davranışlar sergileyen ve bu takımın her zaman önünde olan bir kardeşimizi böyle kolay infaz etmeyin. O bu kulübün hep onuru olmuştur, öyle de kalmalıdır." ifadelerini kullandı.