Hazmetmekte zorlanıyorlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımına yenildik

Almanlar Borussia Mönchengladbach’ın yasını tutuyor. Alman Ligi’nde lider durumda bulunan ve Başakşehir karşılaşmasından önce J Grubu’nda lider olan M’Gladbach, son dakikada Crivelli’nin attığı şok golle yıkıldı ve Avrupa’ya veda etti. Medipool Başakşehir’in elde ettiği bu galibiyet Alman basınında büyük yankı uyandırırken, Alman gazete ve haber siteleri durumu “Şok” ifadeleriyle açıklamaya çalıştı. “Bundesliga’nın lideri uluslararası maçta rezil oldu” ifadelerinin de yer aldığı haberlerde, son dakikada gelen Başakşehir golüne çare bulmak için zaman kalmadığı da vurgulandı.

TÜRKLER SON DAKİKADA ÇIKTI

“Son da dakika golüyle Mönchengladbach, Başakşehir’e yenildi ve elendi’ başlığını kullanan focus.de, şu yorumu yaptı: “Borussia Mönchengladbach için acı bir yenilgi. Taylar evinde, İstanbul Başakşehir’e yenildi ve Avrupa Kupaları’ndan erken emekli oldu. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonlarda başarısız olduk. Türkler son dakikada gruptan çıkacak golü attı. Gerçekler… Bundesliga’nın lideri uluslararası turnuvada rezil… Başakşehir yenilgisiyle grup lideriyken üçüncü sıraya düştü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu ve gönül verdiği İstanbul Başakşehir, son 16’ya kalmanın coşkusunu maç sonunda tezahüratlarla kutladı.”

BUNDAN SONRA DA GİDEBİLİR

Bayern Münih’i hafta sonu lig maçında 2-1 mağlup etmeyi başaran M’Gladbach’ın Thuram’la golü bulmasına rağmen İrfan Can Kahveci ve Crivelli’nin golleriyle şoka girdiği belirtilen haberde, “Son! Borussia Möndchengladbach artık Avrupa Ligi’nde değil” denildi. İrfan Can Kahveci’nin 44’üncü dakikada attığı golde tam bir kaleci felaketi yaşandığı da dile getirildi. Alman basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu Başakşehir’in kadrosunda Robinho, Arda Turan, Demba Ba, Eljero Elia gibi önemli oyuncuların bulunduğunu ve bir sonraki turda da başarılarını devam ettirebileceğini vurguladı. express.de B.Münih fatihi Gladbach’ın Başakşehir karşısında kötü bir duruma düştüğünü belirtti.

TELEFONLA KUTLADI

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. Haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı 90. Dakikada Crivelli’nin attığı golle 2-1 yenerek adını son 32 turuna yazdıran Medipol Başakşehir’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları kutladı. (Aksam Spor)