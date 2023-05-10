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Spor

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final'ine yükselen takımlar belli oldu

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final'inde Konyaaltı Belediyesi'nin ardından Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final'ine yükselen takımlar belli oldu
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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Final'inde Konyaaltı Belediyesi'nin ardından Kastamonu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

Bolu'da Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci maçında Tekirdağ Süleymanpaşa ile Kastamonu Belediyesi karşılaştı. Kastamonu Belediyesi, karşılaşmayı 44-22'lik skorla kazanarak yarı finalde Konyaaltı Belediyesi'nin rakibi oldu.

Üçüncü çeyrek final müsabakasında rakibi Yenimahalle Belediyespor'u 34-32 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor yarı finale yükseldi.

Günün son maçında rakibi Görele Belediyespor'a 33-22'lik skorla üstünlük sağlayan Armada Praxis Yalıkavakspor, yarı finalde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

Gün içerisinde oynanan ilk çeyrek final karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor, rakibi Üsküdar Belediyespor'u 44-33 mağlup ederek yarı finalist olmuştu.

Konyaaltı Belediyesi-Kastamonu Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor yarı final karşılaşmaları, 12 Mayıs Cuma günü oynanacak.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda finale yükselen takımlar ise 13 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak.

  • HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası
  • sekizlli final
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