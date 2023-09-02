Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı çok güçlü bir gruba düşen Galatasaray, kadrosundaki eksikleri tamamlamak için uğraşıyor.

HEDEF 8 NUMARA



Avrupa'da transfer dönemi sona ererken kadrosunu UEFA'ya bildirmek için 4 Eylül'e kadar süresi olan sarı-kırmızılılar, hafta sonunda 8 numara transferine nokta koyacak.

HÖJBJERG LİSTEYE EKLENDİ

Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı Manchester United'a kaptıran Aslan, Arsenal'den Thomas Partey ve Atletico Madrid'den Saul Niguez ile görüşüyor. Bir yandan bu iki oyuncu için çalışan Cimbom, diğer yandan Tottenham'dan Pierre-Emile Höjbjerg'i de listeye ekledi

TOTTENHAM'DAN GELECEK YANIT BEKLENİYOR

İngiliz ekibinde bu sezon ilk 11'de şans bulamayan Danimarkalı orta sahaya kiralama teklifi yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un da sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'a olumlu yaklaşan 28 yaşındaki orta saha, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Tottenham ise henüz yapılan teklife cevap vermedi.

HÖJBJERG BU SEZON ÜÇ MAÇTA OYNADI

Tottenham ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Pierre-Emile Höjbjerg, bu sezon görev yaptığı 3 karşılaşmada 134 dakika forma giydi. Skora katkı sağlamayan 28 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, milli takımında ise 65 maçta 5 gol kaydetti.