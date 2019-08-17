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‘Hedeflerimiz çok büyük’

Cim-Bom'un yeni Fransız yıldızı, 'Galatasaray'da olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çok büyük hedeflerimiz var. Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağız' şeklinde konuştu.

  • Star Spor
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GALATASARAY'IN Roma'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Steven Nzonzi, yeni sezon için iddialı açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki Kongo asıllı Fransız defansif orta saha oyuncusu, "Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Transferimde büyük emeği olan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok büyük hedeflerimiz var" ifadelerini kullandı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMAM

Nzonzi, "Bir an evvel işe koyulmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumu gördükten sonra taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum, çok heyecan verici bir şey. Umarım göstereceğim performansla onları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Çok önemli bir sezon bizim için. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Çok çalışıp, iyi işler yapmaya çalışacağız" dedi.

İLK SEZON KİRALAMA BEDELİ YOK

Sarı-Kırmızılılar, transferin detaylarını ve maliyetini de açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, 1+1 yıllığına kiralanan Nzonzi için ilk sezon kiralama bedeli ödenmeyeceği, ikinci sezon kiralanması halinde ise Roma'ya 500 bin euro ödeneceği belirtildi. G.Saray, Fransız starın bonservisini 2020'de almak isterse 16 milyon euro, 2021'de ise 13 milyon euro ödeyecek. Nzonzi yıllık 3 milyon 250 bin euro kazanacak.

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